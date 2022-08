Peabiru prepara retorno da festa do prato típico, Carneiro ao Vinho

O município de Peabiru promove no próximo dia 21 de agosto, mais uma edição da Festa do Carneiro ao Vinho, o prato típico da cidade. O evento retorna após dois anos paralisado por conta da pandemia. No total foram colocados 2.200 convites à venda, com valor de R$ 60,00 para adultos, com direito a prato personalizado. Crianças até 12 anos pagam R$ 30,00, mas sem direito ao prato.

A programação começa na sexta-feira, 19, com a Feira Geral, que continua no sábado, na praça central. No domingo, das 9h às 19h haverá a Feira do Artesanato Caminhos de Peabiru, no pátio da Igreja Católica.

Além do almoço do prato típico, no domingo a tarde acontece show com a Banda Mistura Sertaneja e, em seguida, com a dupla Henrique & Ed Reis.

Os convites estão sendo vendidos por quatro entidades: Lions Clube Peabiru, Loja Maçônica Rui Barbosa, Rotary Club e Secretaria da Paróquia São João Batista, as quais dividirão a renda do evento.

POEMA NO PRATO

Por meio da Secretaria de Educação e Cultura, foi realizado também o projeto “Poema no Prato”. Foram 176 poemas participantes, produzidos por alunos dos 5º anos das escolas municipais.

O Poema vencedor produzido pelo estudante Nicollas Henrique Ribeiro dos Santos, da Escola Municipal São José, foi o seguinte: “UMA PEQUENA CIDADE DO SUL: A PEABIRU” “Nossa pequena cidade do Sul: a Peabiru onde o prato do Carneiro ao Vinho é uma diversão. Todos gostam de participar dessa festa que é uma tradição!”