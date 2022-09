SEMA retoma projeto de educação ambiental em escolas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, com apoio do Conselho de Meio Ambiente e Agenda 21 retomou nesta sexta-feira (2), o projeto Sou + Consciente. Trata-se da continuidade do trabalho de educação ambiental realizado no ano passado em 10 escolas municipais.

O projeto consiste em informações pelas redes sociais e apresentação de peças teatrais sobre separação dos resíduos e destinação adequada. Até o mês de novembro, serão atendidas mais 11 escolas. “Precisamos despertar nas crianças a consciência sobre os cuidados com o meio ambiente”, reforça a secretária municipal Shelly Nogueira.

As atividades começaram nesta sexta-feira pelas escolas Manoel da Nóbrega (KM 128) e Castro Alves (Vila Guarujá). Ainda em setembro serão contempladas as escolas Gurilândia, Nicon Kopko, Clarinha Casemiro e Eroni Maciel Ribas. Em outubro a programação inclui a Escola Manoel Bandeira e em novembro as escolas Urupês, Paulo VI, Monteiro Lobato e Bento Mossurunga.