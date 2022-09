11º BPM realizará exercício simulado de combate a crimes violentos em CM

O 11º Batalhão de Polícia Militar vai realizar na noite de 22 de setembro (quinta para sexta-feira), em Campo Mourão, um exercício simulado de combate a crimes violentos. Devido e este simulado, a avenida José Tadeu Nunes, no trecho compreendido entre o Detran e a Estação Ecológica do Cerrado, será interditado a partir das 23h.

Outro ponto bloqueado pela PM será na avenida Capitão Índio Bandeira, nas imediações do cruzamento com a avenida São José. O comandante do 11º BPM, Tenente-Coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida reforça que a interdição deve durar várias horas.

“O bloqueio se inicia às 23h. A previsão é que esses locais apenas sejam liberados pela manhã. É um processo bastante complexo, que exige que o exercício seja muito semelhante ao de um ataque real”, comenta.

Segundo o comandante, nas vias próximas aos locais interditados ocorrerá grande movimentação de policiais e viaturas. Nas armas utilizadas serão empregadas munições de festim. Também serão utilizados artefatos explosivos, que serão controlados pela Polícia Militar.

Embora o exercício não gere nenhum risco à comunidade, a Polícia Militar orienta que a população evite a circulação nas proximidades desses locais a partir das 23h de 22 de setembro.