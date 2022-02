SEMA mantém troca de ração por mudas de árvores nativas

Moradores de Campo Mourão podem ajudar a cuidar dos animais errantes resgatados nas ruas e ao mesmo tempo colaborar com a arborização. Desde setembro do ano passado a Secretaria de Meio Ambiente e Bem Estar Animal mantém o projeto Verde Lar, que troca mudas de espécies nativas da região por ração, doada a Associação de Proteção de Animais (PAIS), responsável pelo Canil Municipal.

Recentemente foi realizada a entrega de 500 quilos de ração de cães e gatos resgatados em situação de vulnerabilidade. A doação é referente aos meses de dezembro e janeiro. Desde que o projeto foi criado o montante arrecadado é de três toneladas.

A secretária municipal, Shelly Nogueira, explica que são fornecidas até três mudas por CPF em troca de um quilo de ração por muda. “Temos recebido mais de 250 quilos de ração por mês, o que tem ajudado muito a associação na alimentação dos animais”, ressalta a secretária.

A voluntária da PAIS, Amanda Tonet, explica que as doações da comunidade diretamente para a PAIS caíram por conta da pandemia da Covid-19, enquanto o abandono de animais aumentou. “Essa ação é muito importante e esperamos que a população continue colaborando”, disse ela. A associação tem convênio com o município para cuidar do Canil Municipal e continuar o programa de castração.