Gabriely Cristina conquista 4º lugar no Sub-20 do Sul-Americano de Marcha Atlética

A atleta mourãoense Gabriely Cristina dos Santos, da equipe Fecam/Assercam de Atletismo de Campo Mourão, obteve excelente resultado no Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, realizado neste domingo (6), em Lima, no Peru.

A atleta foi uma dos 32 brasileiros convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para o primeiro torneio internacional oficial de 2022. Do Paraná apenas outros dois atletas fizeram parte da delegação.

No Sub-20 feminino, Gabriely, ficou em quarto lugar nos 10 km, com o tempo de 52:54.49, a brasileira mais bem colocada na prova. Com este tempo, a atleta treinada pelo técnico Sidmar Andrigheto Gielow, passa a ter o novo recorde paranaense Sub-20 dos 10 km marcha atlética.