SEMA cadastra propriedades para projeto de proteção de nascentes em Campo Mourão

A Secretaria de Meio Ambiente e Bem-estar Animal (SEMA) de Campo Mourão, em parceria com a Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), está cadastrando interessados em participar do Projeto Sanear, de proteção de nascentes no município de Campo Mourão.

O projeto será desenvolvido em comunidades rurais do município e visa capacitar agricultores e ampliar a técnica de saneamento em nascentes utilizadas pelas famílias, melhorando assim a qualidade da água usada na zona rural.

O município irá doar o material e fazer a capacitação dos agricultores para a recuperação da nascente, a contrapartida dos proprietários será o cercamento da nascente e plantio da mata ciliar com mudas doadas pelo município.

Os interessados em participar do projeto devem realizar o cadastro diretamente na SEMA, localizada na Rua Hamilton Tavela Borges – nº 159, ou com o professor Jefferson Crispim pelo telefone (44) 99177-0207. Para o cadastro será necessário informar nome completo, endereço e tamanho da propriedade, além de dois números de telefone para contato.

Em todas as propriedades atendidas pelo projeto serão realizadas avaliações macroscópicas para verificação do grau de impacto em que se encontram quanto à contaminação por vetores físicos e biológicos. Na sequência, será aplicada uma técnica de proteção para evitar contaminações por agentes externos. Também será realizada coleta de água da nascente antes e após 90 dias da proteção para análises microbiológicas e verificação da eficiência da técnica.