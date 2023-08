Feira de Aviação e tecnologias para agricultura nesta sexta e sábado em Campo Mourão

Como se tornar piloto de avião, demonstrações aéreas de drones e aviões, networking, palestras técnicas sobre agricultura de precisão, são algumas das programações da 1º Agro Air Show – Feira de Aviação e Tecnologias para Agricultura de Campo Mourão, nesta sexta (1º) e sábado (2), em Campo Mourão.

Entre as atrações está um show de acrobacia aérea com a Pro Tork, que será no sábado, às 11h30 e as 15 horas. O evento é aberto para toda a comunidade e a entrada para toda a programação é um quilo de alimento para ser doado ao Programa Mesa Brasil do SESC.

A feira é realizada pelo Aeroclube de Campo Mourão em parceria com diversas instituições, entre elas a Prefeitura, por meio das secretarias de Inovação e Desenvolvimento Econômico, de Infra-Estrutura e Mobilidade Urbana e de Meio Ambiente e Bem Estar Animal.

São mais de 25 expositores, palestras, voos de demonstração e mais de 30 aeronaves em exposição, além de food trucks e bate papos com empresários do setor. Representantes de três fabricantes de aviação, incluindo a Embraer, também estarão no evento.

“O aeroporto de Campo Mourão é um grande ativo para a cidade. Além de possibilitar a entrada de riquezas, investimentos e investidores, também é um local estratégico para saúde por exemplo, como nas doações de órgãos ou transporte de pacientes. Além disso, temos uma escola de aviação que já formou mais de 300 pilotos, que vêm do país todo estudar aqui”, observa o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

Toda a programação pode ser conferida no Instagram do evento: @agro.airshow .