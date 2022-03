SEIMOB e Assistência Social tratam sobre usuários com isenção no transporte coletivo

A situação de usuários amparados pela legislação que garante isenção no transporte coletivo urbano do município foi tema de reunião realizada nesta quarta-feira (2). Participaram representantes das secretarias de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB), Assistência Social e a empresa que assumiu o transporte nesta semana.

O intuito foi tratar do atendimento a idosos e pessoas com deficiência que têm direito a isenção na tarifa do transporte. “Nesse momento de transição a nova empresa necessita atualizar os cadastros com base nas leis federal e municipal de forma a oferecer garantias e conforto a comunidade mourãoense”, explica o secretário municipal, Luiz Antonio Sminka.

Pela manhã o secretário esteve em alguns bairros para acompanhar de perto o atendimento e checar reclamações de usuários. “É natural que nesse momento de ajustes ocorra algum transtorno. Vale lembrar também que o transporte coletivo é terceirizado, por isso as dúvidas e reclamações dos usuários devem ser direcionados à empresa que detém a concessão do serviço”, esclarece o secretário. Ele acrescenta que a responsabilidade pela manutenção do Terminal Urbano e abrigos de ônibus são da SEIMOB.