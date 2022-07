Ciclo Sesc será realizado na área rural de Campo Mourão

No dia 21 de agosto, a partir das 8h30, um grandioso evento para quem gosta de pedalar será realizado em Campo Mourão. Trata-se do Ciclo Sesc Campo Mourão, que será realizado na área rural da comunidade Santa Lúcia. O percurso será de aproximadamente 15 quilômetros.

A participação é aberta ao público, e a concentração, largada e chegada serão no Acampamento Vale da Paz. A chegada até o local e o roteiro, estarão todos sinalizados. Haverá pontos de apoio, monitoramento e um café da manhã já na chegada para todos os participantes.

Os trabalhadores no comércio pagarão apenas R$ 30,00 na inscrição e o público em geral paga R$ 35,00. As inscrições já podem ser feitas na internet, por meio do link www.sescpr.com.br/ciclosesc/.

Trata-se de um evento a nível estadual, promovido pelo Fecomércio Paraná, SESC e RPC; também em parceria com a Igreja Assembleia de Deus, por meio do Pastor José Aroldo dos Santos, que gentilmente cedeu a estrutura do Vale da Paz para a realização deste evento.

A ideia é propiciar um evento a toda à família, que assim pode movimentar sua vida por meio do pedal. A Gerente do SESC em Campo Mourão, Thiana Costa, destaca que é um evento anual do SESC, que muitas das vezes já foi realizado na área urbana, mas que se optou agora realizar na área rural para poder conectar os participantes de uma forma mais intensa com a natureza.

Coordenador do Grupo Ecobike, Diego Reis faz questão de agradecer a gerente da unidade do SESC pela iniciativa do evento, a Assembleia de Deus, ao Pastor José Aroldo, a equipe do SESC e a todos que desde já estão ajudando.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (44) 3599-2550 (SESC Campo Mourão) ou no próprio endereço físico do SESC Campo Mourão, na Avenida João Bento, 2020.