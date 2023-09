Segundo instalado no país, OSB de Campo Mourão completa 16 anos

Criada no dia 27 de setembro de 2007, a unidade do Observatório Social do Brasil (OSB), instalada em Campo Mourão, comemora nesta quarta-feira o 16º aniversário de fundação. Atualmente, a entidade não governamental está presente em mais de 150 unidades, espalhadas por 17 estados brasileiros.

Campo Mourão foi a segunda cidade brasileira a instalar uma unidade do OSB, entidade que surgiu em Maringá, na esteira da descoberta de escandalosos casos de corrupção na administração daquele Município. Pouco meses depois, foi a vez da comunidade de Campo Mourão, através de organizações da sociedade organizada, também se mobilizar para criar a entidade no Município.

A exemplo de Maringá, o movimento para a criação do Observatório Social de Campo Mourão também surgiu na Associação Comercial e Industrial e rapidamente ganhou a adesão de clubes de serviços, entidades classistas e de outros segmentos da comunidade.

Nestor Ocimar Bisi foi o primeiro presidente e atualmente a representação local do OSB é presidida pela contadora Mariza Pante Ferreira.

O OSB é um espaço democrático e apartidário para o exercício da cidadania, reunindo o maior número possível de entidades representativas da sociedade civil, com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Esta é sua missão: “Despertar o espírito de Cidadania Fiscal na sociedade organizada, tornando-a proativa através do seu próprio Observatório Social, exercendo a vigilância social na sua comunidade, integrando o Sistema Observatório Social do Brasil”.

Valores que norteiam a entidade: Apartidarismo, Cidadania, Comprometimento com a justiça social, Atitude ética, técnica e proativa, Ação preventiva e Visão de longo prazo.

RECONHECIMENTO

O trabalho desenvolvido pelo OSB/Campo Mourão já levou a conquista de prêmios, inclusive no Concurso Nacional de Boas Práticas do Sistema OSB. Entre as ações mais conhecidas por parte da população está o permanente monitoramento das licitações realizadas pela prefeitura, órgãos da administração pública indireta e da Câmara de Vereadores. Desde a análise dos editais de licitações e acompanhamento do processo de definição das propostas vencedoras, com o acompanhamento – por amostragem – de entregas de produtos e serviços contratados. A entidade contribui ainda na divulgação das licitações com a finalidade de aumentar a concorrência e assim assegurar melhores preços para o Município.

Mas o trabalho realizado é bem mais amplo. A entidade monitora as dispensas de licitação, acompanha nomeações para cargos de confiança, a atuação dos vereadores, os gastos com diárias no poder público municipal e os repasses de dinheiro público a entidades. Quando possíveis indícios de irregularidades são detectados, a entidade solicita providências ao governo municipal. A entidade recorre ao Ministério Público quando providências não são adotadas.

PARCEIROS

Estas são as instituições parceiras do OSB/Campo Mourão: Associação Comercial e Industrial (Acicam), Super Fiorella, Fiep, Bisi – Contabilidade e Planejamento Tributário, Centro Universitário Integrado, Instituto Sicoob, Cristófoli Biossegurança, UniCesumar, Loja Maçônica Templários da Fraternidade nº 142, Loja Maçônica Oliveira Zanini nº 45 e Luz do Oriente, além do Supermercado Carreira.