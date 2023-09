Últimos dias de inscrição para o concurso de fotografia “Imagens da cidade”

Termina na próxima sexta-feira (29), às 17h, o prazo de inscrição para o concurso de fotografia “Imagens da Cidade”, promovido pela Fundação Cultural de Campo Mourão. Os interessados, que podem ser profissionais ou amadores, podem se inscrever gratuitamente por meio do formulário disponível no link: https://forms.gle/TmGLgUasUwU5zyRYA

Para participar do concurso, as fotografias devem ser inéditas, atuais e serem reconhecidamente de Campo Mourão. Os participantes podem concorrer em três categorias: Cenas de rua, Fotos aéreas e Paisagem/Natureza. Os três primeiros colocados nas categorias Cenas de Rua e Fotos Aéreas receberão respectivamente R$1.350,00; R$1.100,00 e R$900,00. Já a categoria Paisagem/Natureza receberá premiação única no valor de R$1.000,00.

A escolha das melhores fotos das categorias Cenas de Rua e Fotos Aéreas será realizada por uma banca formada por especialistas. Já o vencedor da categoria paisagem/natureza será escolhido por meio de votação popular.