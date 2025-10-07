Segundo dia do Empreende Week tem programação variada o dia todo

Aberta na noite desta segunda-feira (6/10), em Campo Mourão, a nona edição do Empreende Week tem uma vasta e diversificada programação para a manhã, tarde e noite desta terça-feira. O evento de ciência, tecnologia, inovação, negócios e empreendedorismo acontece nas dependências do Mourão Garden (saída para Maringá).

Pela manhã será realizado o II Fórum Somos Industria By Senai, organizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos (Sindimetal/Campo Mourão), juntamente com o Sistema FIEP. Também começa a Oficina dos Sonhos by Sebrae, os desafios “Simultâneas de Xadrez”, o Feirão do Emprego e Estágio by IEL, exposição de startups, passa e repassa, Batalha de Pitch by Integrado e exposição de cursos, metodologias e projetos.

Outras duas atividades da manhã desta terça-feira: 9h45min – Case Tecnova II – Os desafios das parcerias (projetos de P&D entre universidades e Empresas); 10h50min – A nova fumaça da geração Z (com Anderson Brandão dos Santos); 9 horas – Oficina sobre inclusão da pessoa com deficiência (Sesi/Senai).

TARDE

Na programação da tarde destaca-se a realização do painel Tecnologia e Inovação na Educação – Compartilhamento de práticas inovadoras, organizado pela Câmara de Educação e Empreendedorismo do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (Codecam) e o SRI Centro Ocidental. Será a terceira edição do evento e a abertura está marcada para às 14 horas, com a palestra “Ciência Cidadã e Educação Científica em harmonia com a tecnologia no ambiente escolar (com Edinalva Oliveira).

No Espaço C&T by Centro de Inovação (cargo da UTFPR) acontece, a partir das 14h20min: Bioplast (com José Hilton Bernardino de Araújo), Sorridente e Bem te Vi (com Manuel da Fonseca), Biovit x Amazon (com José Hamilton Bernardino de Araújo), DTM e Biofeedback (com Manuel Fonseca) e Relação entre índice de dentes (com Manuel da Fonseca).

Outras atividades da tarde: Oficina – Investimento para Startups by Centro Universitário Integrado (14 horas), Oficina sobre Relações Intergeracionais by Sesi/Senai (14 horas) e ensaio aberto dos bolsistas da Casa da Música (14 horas).

NOITE

Uma das atrações da noite é a palestra com Marcelo Pivovar (Chief of Future Officer da Oracle Brasil) que abordará o tema “GenGen – Geração Generativa – as consequências da Revolução da Inteligência Artificial), a partir das 19h40. A programação da noite inclui ainda o IV Fórum Empresarial, o II Setorial do Jovem Empreendedor e o I CEO Summit Codecam-Acicam.

Outras atrações para os visitantes: Arena Gastronômica, Arena Cidade by RPC, unidade móvel do IEL, Espaço Polo Astronômico Rodolpho Caniato, Museu Dinâmico Interdisciplinar (UEM), palco cultural, espaço smart by Ipplan.