Cmeg/Paidéia: apresentação e avaliação de projetos do “Jovem Empreendedora” nesta terça

Está marcada para esta terça-feira (7/10), às 13h30min, na unidade do Senac de Campo Mourão, a apresentação e avaliação dos projetos apresentados no concurso “Jovem Empreendedora”. A ação faz parte do projeto Paidéia, desenvolvido pela Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg), através da Diretoria de Responsabilidade Social.

A entrega da premiação aos vencedores está marcada para o dia 4 de novembro, às 13h30min, também no Senac. Serão escolhidos os três planos de negócios mais viáveis e consistentes, segundo a avaliação de consultores indicados pelo Sebrae. As adolescentes autoras dos projetos vencedores receberão peças de roupa, calçados e acessórios como prêmios.

O projeto Paidéia tem como foco atender meninas com 14 anos ou mais, estudantes da rede pública de ensino, que sonham em se tornar empresárias e empreendedoras do próprio negócio. A ação oferece cursos, palestras e visitas técnicas voltadas ao desenvolvimento de habilidades empreendedoras, fortalecimento da visão de negócios e ampliação da rede de contatos das participantes.

As atividades do Paideia acontecem quinzenalmente, sempre às terças-feiras, das 14 às 17h30min — tudo gratuitamente —, incentivando as participantes a darem o primeiro passo rumo ao sucesso, com potencial de transformar suas vidas e impactar positivamente suas comunidades.