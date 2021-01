Conselho Tutelar tem nova presidente em Campo Mourão

O Conselho Tutelar de Campo Mourão já está sob nova presidência. A presidente agora é Vilmara Luciana Queiróz de Souza, em substituição a Valdirene Neves, que esteve à frente da presidência no segundo semestre de 2020. No primeiro semestre do referido ano, a presidente foi Silvana Lopes Pierini.

São quatro conselheiras tutelares na cidade (Vilmara, Valdirene, Silvana Marisa Barbosa e Zilda Inglez Modena) e um conselho tutelar suplente que está atuando no momento, João Matheus Tavares, que está substituindo a conselheira Marisa Barbosa, licenciada para tratamento de saúde. Este porém, deve ocupar o cargo por mais um tempo prolongado, devido ao período de férias das demais conselheiras.

O Conselho Tutelar faz parte da rede de assistência à criança e ao adolescente no município e atua para garantir que seus direitos sejam respeitados. No início da gestão, no ano passado (2020), as cinco conselheiras eleitas fizeram um acordo para que todas ocupem a presidência durante os quatro anos de mandato. O Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes diante de situações de violação de direito. Entre os papéis do conselheiro tutelar, estão o atendimento das crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos e o aconselhamento de pais ou responsáveis dos mesmos.

“O trabalho continua, neste sentido, procurando prestar um atendimento de qualidade a este público aos quais estamos ligados, e o trabalho dos conselheiros é de fundamental importância, no desenvolvimento das funções que nos são conferidas”, destaca Vilmara. O Conselho Tutelar nesta cidade é ligado ao Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Assistência Social.