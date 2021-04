Secretaria do Desenvolvimento Urbano faz reunião técnica com prefeitos da Comcam

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano do Paraná (Sedu) promoveu uma reunião técnica online na tarde desta quarta-feira (28) com vários prefeitos da região da Comcam para orientar os municípios para o melhor planejamento e sucesso na aprovação de projetos para suas cidades.

O encontro contou com a presença do Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Paraná, João Carlos Ortega. A reunião é promovida pelo Governo Estadual e busca avaliar e acompanhar as ações coordenadas pela Sedu e o Serviço Social Autônomo Paranacidade.

“A palavra de ordem do nosso Governador Ratinho Júnior é a parceria com os municípios. Estamos aqui para reafirmar este compromisso. Se Deus quiser vamos vencer esta pandemia, passar por isso e levar obras importantes para a vida das pessoas. Este é nosso compromisso”, ressaltou Ortega. Ele disse que o Governo do Paraná quer promover a desburocratização para favorecer a aprovação dos projetos voltados a mais investimentos nos municípios, fortalecendo as relações entre Estado e Município.

Durante o encontro, foram apresentadas algumas demandas da região e apresentado aos prefeitos o “Paraná Interativo”, uma ferramenta para planejamento urbano, disponibilizada aos gestores. A ferramenta possui diversos recursos, que possibilita o planejamento, o levantamento de custos, e prioridades para atendimentos. “Para nós esta apresentação, é muito importante. Muitos prefeitos estão agora no primeiro mandato e precisam destas informações”, falou o prefeito de Goioerê, Betinho Lima.

O prefeito de Barbosa Feraz, Edenilson Miliossi, aproveitou o encontro e pediu ao secretário mais ajuda do Governo do Paraná para a construção de barracões industriais. “Os municípios em geral têm uma dificuldade muito grande com relação a gerar empregos. Fica o meu pedido ao Governo do Estado para que consiga viabilizar às cidades a construção de barracões industriais, que são primordiais para a geração de emprego e renda”, ressaltou.

O presidente da Comcam, Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna, elogiou a atenção do Governo do Paraná aos municípios. “É gratificante ver a preocupação do Governo do Estado para que tenhamos subsídios para melhoria da qualidade de vida da nossa população. Nosso governador é municipalista e está preocupando com bem estar das pessoas nos municípios. Em nome de todos os prefeitos da nossa região agradecemos esta ajuda neste momento difícil”, afirmou.