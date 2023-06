Secretaria de Saúde promove campanha de atualização cadastral para usuários do SUS

A Secretaria de Saúde de Campo Mourão promove no próximo sábado (17), das 8h às 17h, a “Saúde Atualiza”, uma mega campanha de atualização cadastral. O objetivo é atualizar os dados dos usuários do SUS e validar as filas de especialidades médicas.

Para atender toda a população, além das Unidades Básicas de Saúde, da Central de Regulação e do Centro de Especialidades Médicas do Lar Paraná, também serão disponibilizados pontos de atendimento em supermercados e na Praça São José.

Para atualizar o cadastro junto à Secretaria de Saúde os usuários devem apresentar CPF, Comprovante de Residência e informar três números de telefone para contato.

De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Camila Corchak, a atualização é fundamental para a manutenção dos atendimentos. “A falta de atualização cadastral está dificultando o agendamento de consultas e exames. Então, é de extrema importância que o usuário mantenha seus dados atualizados para não ser prejudicado no agendamento por não ser encontrado”, explica.

Serviço

O que: Campanha de Atualização Cadastral para usuários do SUS

Quando: 17/06/2023, das 8h às 17h.

Onde: UBS: Alvorada, Avelino Piacentini, Cidade Nova, Centro Social Urbano, Damferi, Fortunato Perdoncini, Modelo, Pio XII, Jardim Paulista e Copacabana. Paraná Supermercados, Hipermercado Condor, Super Muffato, Mercado Tradição, Praça São José, Central de Regulação (CRA) e Centro de Especialidades – Lar Paraná.