Polícia apreende motocicleta abandonada por suspeito em CM

A Polícia Militar apreendeu uma motocicleta que pode ser produto de furto, no inicio da madrugada de hoje, em Campo Mourão. O veículo foi abandonado por um homem que a empurrava pela rua Curitiba.

O indivíduo correu no momento em que o motorista de um carro suspeitou de sua conduta e se aproximou. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a motocicleta Honda/CG 150 Titan, caída, e com diversas avarias (tanque amassado, painel quebrado, carenagens laterais, lanternas indicadoras de direção e estribo avariados).

Também foi verificado que a moto encontrava-se sem chaves e com ligação direta. Posteriormente, em consulta ao emplacamento da motocicleta via Sistema Sesp/Intranet foi identificado o proprietário do veículo.

No entanto, a polícia não conseguiu contato com o mesmo e a motocicleta recolhida no pátio da 8ª Ciretran. Houve buscas pelo suspeito nas imediações, mas ele não foi localizado.