Secretaria de Obras promove melhoria em bueiro na Água da Binga

A Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Município de Campo Mourão concluiu na ultima semana uma importante melhoria em bueiro na região da Comunidade Rural Água da Binga, no local onde passa o Rio 123. Já era uma solicitação antiga dos moradores, já que o mesmo se encontrava numa situação que comprometia o transporte na localidade, especialmente de veículos pesados, como caminhões e ônibus.

“Já se fazia necessário, aqui transitam automóveis, caminhões de ração para frango, ônibus escolares, caminhões com transporte de safra, enfim, o que gerou uma melhoria no bueiro, para suportar toda esta demanda”, afirmou Ademar Dornelis Batista (Presidente da Associação de Moradores da Comunidade Rural Água da Binga). Raudijar Pinto Leão, o “Raul da Água da Binga”, que cria frangos em sua propriedade, também agradeceu a melhoria. “Esta melhoria no bueiro já atende uma necessidade que tínhamos. Somos muito gratos, pois a passagem neste local, exatamente, encontrava-se comprometida”, relatou.

O Secretário de Obras e Serviços Públicos do Município, Ireno dos Reis Pereira, também falou sobre a melhoria neste bueiro. “Era um pedido da comunidade local, dos agricultores, dos moradores, nos empenhamos ao máximo para realizar um serviço de qualidade, e temos certeza que vai atender bem a necessidade que era apresentada”, concluiu.