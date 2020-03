PM apreende adolescente com quase meio quilo de maconha

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por volta das 16h desta terça-feira (10) na rua Regina Fabris Trivelato, no jardim Paulista, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

Na casa dele os policiais apreenderam uma balança de precisão e 450 gramas de maconha. A ação foi conduzida após uma denúncia dando conta que um rapaz já conhecido por envolvimento com o tráfico teria deixado drogas para o sobrinho vender.

Com base nas informações os policiais foram até o local e, com a autorização da mãe do adolescente, conseguiram localizar a balança e uma porção pequena do entorpecente.

Ainda durante as buscas os militares localizaram um tabele grande pesando cerca de 450 gramas. A droga estava escondida dentro de um colchão. Segundo o adolescente, ele estaria vendendo drogas porque “a situação está difícil e não está fácil arrumar serviço”.

Diante dos fatos o jovem foi apreendido e encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial para que fossem realizados os devidos procedimentos.