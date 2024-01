Secretaria de Assistência Social mudará para antigo prédio da Receita Federal

As atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Mourão serão transferidas para o antigo prédio da Receita Federal, na Rua Santa Catarina, 1682, esquina com a Avenida José Custódio de Oliveira. Para realizar a mudança, não haverá expediente na Secretaria na próxima segunda-feira (29), atualmente instalada na Rua Brasil.

Serão transferidas para o novo local a diretoria e gerências, atividades administrativas, coordenação de Cadastro Único, Vigilância Socioassistencial, gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e atividades da Divisão da Habitação Social. A previsão é que o atendimento no novo local, cujo imóvel pertence ao município, já esteja normalizado na terça-feira, dia 30.

A Secretaria Executiva dos Conselhos passará a atender no Centro da Juventude (CEJU). Para o Centro de Referência e Atendimento à Mulher (CRAM) está em processo de contratação de aluguel de um imóvel. Já o Conselho Tutelar permanece no mesmo local (na Rua Brasil) até a mudança para a nova sede, ao lado do Ginásio de Esportes JK, cuja obra está quase pronta.

“O novo prédio oferece melhor condição de atendimento por estar em um espaço mais central e com estrutura mais acessível para o público que demanda os serviços da Secretaria. Além disso haverá a redução com custos de manutenção já que o novo imóvel é sede própria”, observa a secretária municipal de Assistência Social, Márcia Calderan de Moraes.