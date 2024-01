Saúde pede apoio da população para eliminar criadouros de dengue

A Secretaria Municipal de Saúde fará, neste sábado (27), mais uma ação de combate a dengue em Campo Mourão. Será uma caminhada ecológica para eliminação de potenciais criadouros do mosquito Aedes aegypti e distribuição de material educativo.

A ação será realizada das 9 às 11 horas, na Vila Cândida e nos jardins Paulista, Alvorada e Copacabana, locais com altos índices de infestação. “Estaremos com nossos agentes de endemias nesses locais, mas pedimos que a população faça sua parte, porque os agentes não vão entrar nos quintais das residências. Isso é responsabilidade de cada morador”, conclama a secretária municipal de Saúde, Camila Corchak.

Ela solicita que as entidades interessadas em colaborar com a caminhada entrem em contato com a Secretaria até esta quinta-feira(25) para organização dos materiais e divisão dos voluntários nas rotas pré-definidas. Serão fornecidos materiais como luvas e sacos plásticos. A destinação final dos resíduos coletados ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e Empresa Seleta, que são parceiros na ação.

O mais recente Levantamento do Índice de Infestação (LIRA), divulgado dia 12 de janeiro, verificou 1.866 imóveis, dos quais 117 apresentavam focos do mosquito, sendo a maior parte em lixo encontrado nas residências. Desde agosto Campo Mourão já registrou 47 casos positivos da doença e diariamente mais de 80 pessoas com sintomas de dengue são atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou PA do Lar Paraná.