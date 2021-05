Movimentação online no Dia do Desafio

Nesta quarta-feira (26), acontece o Dia do Desafio, mas por conta da pandemia do coronavírus, a programação será online. Em Campo Mourão, o Serviço Social do Comércio (SESC), preparou a programação em parceria com a Fundação de Esportes (Fecam).

O técnico de atividades e Recreação do Sesc, Danilo César Pereira, explica como serão desenvolvidas as ações nesta quarta-feira. “Faremos o desafio da esteira e do remo (exercícios aeróbicos) durante o dia, no hall da unidade Sesc, com premiação, que consiste em uma camiseta do Dia do Desafio”, disse ele.

Além disso, a partir das 08h30, haverá uma live em parceria com a Fecam. Na live também haverá sorteio de camisetas do Dia do Desafio. “Estamos pedindo para o pessoal que realizar atividade no dia, para que poste em suas redes sociais (Facebook, Instagran e nos stories) e marque a hastag #DiadoDesafio e a marcação do perfil @Sesc_PR no Instagram e /sescpr no facebook”, orientou Pereira.

Confira o link da live que o Sesc vai realizar em parceria com a Fecam: https://youtu.be/_CUonDpSTw0