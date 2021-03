Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente incentiva plantio de árvores

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, está incentivando a população mourãoense a plantar árvores, com o intuito de deixar a cidade mais bonita e agradável para se viver. Os benefícios são muitos, dentre estes o próprio bem estar das pessoas e a valorização das residências e estabelecimentos comerciais, além de melhorar a estética do município, atenuando também o calor do sol, diminuindo a temperatura do ambiente.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 1.137 mudas de árvores de mais de 20 espécies foram doadas pelo Município no primeiro bimestre deste ano de 2021 para plantio em diversos bairros, trazendo qualidade de vida para a população.

Quem tiver interesse em adquirir mudas de árvores, basta ir até a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA), na Avenida José Tadeu Nunes, 150 (Jardim Izabel) – próximo ao Detran, no horário das 8 às 11h30 (manhã) e das 13h30 às 17 horas (parte da tarde), portando um documento pessoal e preenchendo o Termo de Adoção de árvore. Cada pessoa tem direito a até três mudas de árvores, dentre as disponíveis no momento. As doações de mudas são para plantio na cidade, e o cidadão deve informar o local do plantio para receber orientações quanto à escolha da espécie mais adequada, levando em consideração o espaço disponível e a ocorrência de fios na rede elétrica.

Contato telefônico com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente pode ser mantido por meio do fone (44) 3525-4449.

Confira mais benefícios do plantio de árvores:

– Reduzem ruídos e a velocidade do vento, funcionando como uma barreira natural;

– Melhoram a qualidade do ar, filtrando partículas de poluição na atmosfera;

– Melhoram a porosidade do solo, facilitando a infiltração de água da chuva, minimizando o risco de alagamento;

– Fornecem alimentos;

– Aumentam a umidade atmosférica;

– Contribuem com um escoamento mais lento da água da chuva, impedindo o surgimento de erosão;

– Fornecem abrigos para a fauna e flora local;

– Auxiliam na manutenção da biodiversidade;

– Diminuem os riscos de pragas em lavouras e pragas urbanas.