Covid-19: CM começa a vacinar idosos acima de 77 anos, amanhã

A partir desta terça-feira (16), a vacinação contra Covid-19 vai atender idosos acima de 77 anos. A estrutura de atendimento continua montada na Casa da Cultura (ao lado do Teatro Municipal), das 9 às 16 horas. Devem ser obedecidas as normas de distanciamento recomendadas pelas autoridades sanitárias e também será feito no sistema drive thru.

Para que o idoso seja vacinado, é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS. “Voltamos a pedir encarecidamente que as pessoas evitem se aglomerar nas filas. Não é necessário irem todos no mesmo horário, pois todos serão atendidos”, orienta o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele ressalta que as vacinas são entregues aos municípios pelo governo do Estado. “Aos trabalhadores da saúde da rede privada que estão aguardando a primeira dose lembramos que dependemos do repasse do governo do Estado para esse público”, esclarece o secretário, que está em isolamento domiciliar após também ter sido testado positivo para o Covid.