Semana do Avivamento une igrejas evangélicas de Campo Mourão

A partir desta quinta-feira, até sábado, diversas igrejas evangélicas de Campo Mourão vão aderir ao movimento nacional SDBrasil – Semana de Avivamento. O evento evangélico surgiu em 2014, com algumas ações de evangelismo para a Copa do Mundo. A cada ano a ação cresce e conquista mais fiéis.

O evento é um momento diferente de unidade entre as igrejas evangélicas em mais de 30 cidades de oito estados do Brasil. Com cultos durante uma semana em igrejas diferentes, com pregadores e bandas de outras igrejas, o evento chega agora a Campo Mourão.

Serão mais de 1 mil igrejas envolvidas de forma simultânea. Em Campo Mourão, o SDABrasil conta com apoio das igrejas Batista, Evangelho Quadrangular, Presbiteriana Renovada, entre outras. Mas todos estão convidados a participar.

Nesta quinta-feira, a partir das 19h55, terá início na 1ª Igreja Batista, localizada na avenida Comendador Norberto Marcondes, 813 (Centro); na sexta-feira, 4ª Igreja Presbiteriana Renovada, na rua Francisco Albuquerque, 1019 (Centro) e, no sábado, dia 30, na 2ª Igreja do Evangelho Quadrangular, na avenida Manoel Mendes de Camargo, 710, também no centro da cidade.