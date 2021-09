Seama recolheu 8,3 toneladas de lixo eletrônico em dois dias

Um total de 8.316 quilos de lixo eletrônico foi recolhido na semana passada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (Seama) em três pontos de coleta. A ação fez parte do Dia Mundial da Limpeza, comemorado no domingo e também do programa Retoma Campo.

“Foi um resultado muito tendo em vista que já fazia dois anos que não era feita uma campanha com expressiva adesão da população em geral”, ressaltou a secretária municipal da Seama, Shelly Nogueira, ao lembrar que o descarte irregular de lixo é passível de multa por crime ambiental.

Além dos mais variados produtos eletrônicos e equipamentos de informática, também foram recebidos produtos da linha branca, como geladeiras, máquinas de lavar, ar condicionado, microondas, entre outros.