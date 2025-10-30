Saúde reforça ações de prevenção à dengue no Dia de Finados no Cemitério

A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, vai reforçar ações de orientação e prevenção à dengue no Cemitério Municipal São Judas Tadeu, durante o feriado de Finados, no próximo domingo, dia 2 de novembro.

Uma equipe do setor de Endemias estará no local das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, com distribuição de panfletos e orientações à população sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

No último dia 22 de outubro, agentes de endemias realizou uma vistoria completa em toda a extensão do Cemitério, onde foram encontrados focos do mosquito transmissor da dengue, reforçando a importância da colaboração de todos os visitantes e familiares que farão homenagens neste período.

As principais orientações são: retirar os plásticos dos vasos de flores e descartar corretamente nas lixeiras que estarão disponíveis no local; colocar areia nos vasos ou furar o fundo dos recipientes para evitar o acúmulo de água; evitar recipientes que possam servir como criadouros do mosquito.

A administração do Cemitério também lembra que nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, é o último prazo para pintura e limpeza dos túmulos.

No dia 2 de novembro (Finados), não será permitido realizar nenhum tipo de serviço no interior do Cemitério Municipal.

A administração municipal reforça o pedido de colaboração da população para manter o cemitério limpo e livre de criadouros do Aedes aegypti, contribuindo com a saúde e o bem-estar de todos.