Evento “Dia da Educação” com músico Marco Túlio é exclusivo para servidores da área

Tradicional no calendário do município, o Dia da Educação será realizado nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, no Mourão Garden Eventos, em Campo Mourão. O evento, que terá como principal atração uma palestra-show com Marco Túlio Lara, cofundador e guitarrista da banda Jota Quest, é exclusivo para profissionais da área da Educação.

“Algumas pessoas tem nos procurado querendo participar do evento, o que nos deixa felizes, porém a atividade é voltada aos servidores da Educação, cujo número de pessoas já lota o espaço, inclusive no tocante a estacionamento”, esclarece a secretária municipal de Educação, Marina Barbosa.

O Dia da Educação celebra o trabalho dos profissionais da área e valoriza práticas pedagógicas inovadoras e transformadoras desenvolvidas nas unidades de ensino. Durante o evento, serão premiadas as melhores práticas pedagógicas desenvolvidas na rede municipal.

A palestra “Sem Medo do Futuro”, do músico Marco Túlio, combina reflexão, motivação e música ao vivo. A proposta é conduzir o público por uma jornada sensorial que une trilha sonora e narrativa para provocar reflexões sobre coragem, inteligência emocional e a capacidade de reescrever a própria história.

Com mais de 30 anos de carreira, Lara é reconhecido por transformar experiências pessoais e profissionais em mensagens inspiradoras. Além do sucesso com o Jota Quest, o músico tem se dedicado a palestras que unem arte e propósito, abordando temas como reinvenção, escolhas e superação.