APAE de Engenheiro Beltrão fará bazar com produtos liberados pela Receita Federal

A Escola da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Engenheiro Beltrão vai promover um bazar com produtos doados pela Receita Federal. A ação será na próxima sexta-feira e sábado (8 e 9 de outubro), na quadra de esportes da Apae.

Na sexta-feira, o atendimento ao público será das 18h às 23h, enquanto no sábado (9), o bazar fica aberto das 9h às 17h.

A diretora da escola, Leila Aparecida Furegatti, disse que serão comercializados no bazar, desde brinquedos, a roupas, produtos eletrônicos, perfumes, materiais de pesca, relógios, entre outros.

“A venda será feita por CPF, com limite de produtos e de valor máximo de R$ 750,00, exceto quando o produto superar esse valor. Os produtos serão vendidos a vista ou por meio do PIX”, explicou a diretora, que espera arrecadar ao menos R$ 50 mil com o bazar.

Atualmente, a Escola de Educação Especial Hilda Veitas é presidida pelo agricultor Jorge Kitayama, e atende 70 alunos especiais.

Fonte: Jornal Enfoque Regional