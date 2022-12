Santa Casa realiza parceria com Correios para captação de recursos

O Hospital Santa Casa de Campo Mourão firmou uma importante parceria com a agência dos Correios com o intuito de captar recursos facilitando, com isso, aos contribuintes e doadores a efetivação da doação.

O valor mínimo é de R$ 10. Para fazer a doação, é necessário comparecer a uma agencia dos Correios de sua cidade com CPF e o número de telefone, informando ao atendente o desejo de realizar a doação para a Santa Casa. No Paraná, a Santa Casa de Campo Mourão é o primeiro hospital a firmar esse convênio.

Para o diretor tesoureiro da Santa Casa, José Carlos Laurani, a iniciativa representa um presente de natal ao hospital.

“É uma parceria de extrema importância e que ajudar muito a Santa Casa, principalmente nesse fim de ano quando os gastos aumentam muito. Pedimos a colaboração de todos. É um valor acessível e que muito vai somar para o hospital que presta um atendimento imprescindível para toda a região da Comcam”, disse