Homem mantém mulher em cárcere privado sob ameaça de arma

Situação tensa na cidade de Ubiratã mobiliza as equipes policiais. Por não aceitar o fim do relacionamento, um homem está mantendo a mulher em cárcere privado em uma residência no distrito de Yolanda, em Ubiratã.

Segundo as informações, ele está portando uma arma de fogo com a qual ameaça a vítima. Policiais militares e a equipe avançada do Samu estão no local tentando convencer o homem a liberar a mulher. A sogra dele também estaria no interior da casa, sem poder sair.

A equipe do Comando de Operações Especiais (Cope) também foi acionada para ajudar nas negociações e está se deslocando de Curitiba para Ubiratã.

O próprio comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Campo Mourão, tenente-coronel Adaucto Giraldes está no local auxiliando nas negociações na tentativa de que o caso tenha um desfecho positivo.

Fotos: Anderson Torres