Rubens Bueno lamenta morte de Ademar Issi

O deputado federal Rubens Bueno, lamentou a morte do advogado Ademar Issi, 68 anos, vítima da covid-19 e falou do período em que ele foi seu procurador-geral na prefeitura, no início da década de 90.

Bueno revela que Issi iniciou junto em uma gestão muito difícil pela situação em que o município se encontrava. “O Dr. Ademar foi uma figura ímpar, primeiro porque começamos juntos em uma situação gravíssima do município, no início de 1993”, diz o deputado.

Segundo Bueno, além de parceiro, Issi atuou como conselheiro, sempre com muita firmeza e dedicação.

“Ele foi decisivo para superarmos aquele momento da gestão. Estou muito triste, essa pandemia da covid já ceifou mais de 100 mil brasileiros e no mundo não é diferente. Mas ao saber da perda de um amigo, tudo se modifica para pararmos e pensarmos no mundo de hoje, na atenção que se deve dar num momento difícil como esse. Externo o meu sentimento e o da dona Rose, de eterna gratidão ao Dr. Ademar, a Rosana e toda sua família.”