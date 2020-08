Coronavirus mata o ex-procurador geral do município, Ademar Issi

O advogado e ex-procurador geral do município de Campo Mourão, Ademar Issi, 68 anos, foi mais uma vítima do novo coronavírus, em Campo Mourão. Ele faleceu por volta das 5h desta madrugada, no hospital Santa Casa.

Segundo informações da direção da Santa Casa, ele estava internado desde o dia 14 deste mês, com teste positivo para a covid-19. Também sofria de cardiopatia. Foi o 27º óbito pela doença em Campo Mourão.

Issi foi procurador-geral do município, na década de 90, na gestão do então prefeito Rubens Bueno. Sem velório por conta da pandemia do coronavírus, o corpo será sepultado às 15h, no cemitério São Judas Tadeu.