Rotary vai distribuir 5 mil máscaras em Campo Mourão

Os clubes de Rotary de Campo Mourão, que já haviam doado 1.220 litros de álcool em gel para a Secretaria Municipal de Saúde, fizeram uma nova doação nesta quarta-feira (29). Desta vez foram entregues aos clubes da cidade 5 mil máscaras para ajudar no enfrentamento ao Coronavírus. O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, acompanhou o recebimento na Casa da Amizade.

O governador do distrito rotário, Joel Severino Chaves, falou em nome dos clubes da cidade representados na entrega. Ele explicou que a aquisição das máscaras foi possível graças a parcerias com a Universidade Federal do Paraná (campus de Jandaia do Sul), Fundação Banco Itaú e Rotary Club de Jandaia do Sul, que envolveu todos os clubes do Distrito 4630 e 4640.

“Em Jandaia nos associamos a esse grandioso projeto através da UFPR, começamos com álcool em gel e agora com a aquisição de máscaras com apoio do Itaú”, explicou o governador. Segundo ele, para o distrito 4630, que abrange toda a região Noroeste do Estado, foram disponibilizadas 85 mil máscaras. Para Campo Mourão, o total de 5 mil foram divididas entre os seis clubes de Rotary que vão distribuir nas comunidades.

O secretário de Saúde destacou a iniciativa do Rotary. “É muito importante essas ações da sociedade organizada nesse momento, como tem feito o Rotary. O recurso que gastaríamos para comprar essa quantidade de máscaras poderemos usar em outros investimentos, por isso só temos que agradecer essa importante colaboração”, disse o secretário.