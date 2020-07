Mais um homicídio em CM: jovem é assassinado em estrada rural

Mais um homicídio foi registrado em Campo Mourão, o 20º de 2020. O corpo, de um jovem ainda não identificado, com idade entre 20 a 25 anos, foi encontrado em meio a uma plantação de milho, em uma estrada rural, entre a comunidade Barreiro das Frutas e o distrito de Silviolândia.

A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou um VW/Fusca, com placas de Iretama com uma perfuração de bala na porta, do lado do motorista.

Buscas foram feitas no local e o corpo do rapaz foi localizado na plantação de milho. A Polícia Civil foi acionada para fazer o levantamento e iniciar as investigações. O corpo será levado ao IML para autópsia e identificação.