O Rotary Clube Araucária, de Campo Mourão apresenta nesta sexta-feira, uma live com a mourãoense Victória, que está há 9 meses em Tawain, participando do Intercâmbio de Jovens do Rotary.

A live terá início às 20h, pelo Instagram do Rotary Araucária – @rotaryaraucariacm. Ela estará ao vivo contando suas experiências.