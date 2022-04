Rotary Club do Distrito 4630 promove rifa de carro zero km

O Rotary Club tem trabalhado muito para erradicar a Poliomielite (Paralisia Infantil) há mais de 35 anos. Com isso, já contribuiu para a reduzir o número de casos em 99,9%. Ou seja, falta pouco para a erradicação da Pólio, mas ainda há muito trabalho pela frente e toda ajuda pode fazer uma grande diferença.

O Rotary do Distrito 4630, que compreende as regiões de Maringá, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte e Paranavaí, está promovendo uma Ação Humanitária no valor de R$ 50,00, que simbolicamente corresponde à compra de 25 doses de vacinas contra a Poliomielite.

O valor corresponde a um bilhete para concorrer a um automóvel Chevrolet Ônix Básico, 0 Km, o qual será sorteado no dia 14 de maio de 2022. Cada bilhete da Ação Humanitária dá direto a concorrer com 5 números pela Loteria Federal.

O carro será entregue no dia 21 de maio, durante a Conferência da Transformação, em Campo Mourão. Interessados em adquirir o bilhete da Ação Humanitária deverão entrar em contato com os rotarianos.

