Assistência ao autismo foi apresentada em audiência pública aos vereadores

Os secretários municipais Sérgio Henrique dos Santos (Saúde) e Tânia Caetano (Educação) participaram de uma audiência pública na manhã desta sexta-feira (1º), realizada pela Câmara de Vereadores. O tema da reunião foram as políticas públicas oferecidas pelo município para atendimento aos autistas, especialmente no que se refere a intervenção precoce.

Além da presença de público no plenário a audiência também foi acompanhada pela plataforma online do Edemocracia. Durante o encontro os secretários responderam questionamentos dos vereadores e mostraram as ações realizadas, entre elas a implantação de um espaço de atendimento especializado, o AMPARA, que será inaugurado neste sábado (2), em um imóvel no centro da cidade.

“O número de casos de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) vem aumentando em Campo Mourão e por conta disto, solicitamos a realização da audiência pública para debater o assunto”, disse o vereador Marcio Berbet, autor do requerimento para a realização da audiência.

Na área da Saúde o atendimento público ao autista em Campo Mourão é prestado por convênios com clínicas e na APAE. “Estamos realizando mais um sonho, colocando um novo serviço para atender essa demanda”, acrescentou o secretário. Desde 2015 foi instituído e incluído no calendário oficial do município a primeira semana do mês de abril para Conscientização do Autismo, por força de Lei Municipal.

Na Educação a preocupação com o autismo começa desde os primeiros sinais, no berçário. Um programa foi criado em 2018 por Lei Municipal, em parceria com a APAE, para detecção e intervenção precoce quando há sinais indicativos em crianças entre 4 e 18 meses atendidas nos CMEIs. “Se for necessário fazemos encaminhamento para intervenção para trabalhar as áreas que apresentam algum tipo de dificuldade”, explica a secretária.

No momento que é detectado, as diretoras encaminham para a equipe técnica da Secretaria de Educação para que se inicie um processo de avaliação com diferentes profissionais, até ser encaminhado ao médico. A partir do diagnóstico de autismo, a criança é encaminhada para as salas de estimulação sensorial e para os atendimentos necessários na área de saúde.