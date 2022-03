Rotary Club de Campo Mourão promove o 9° Joelho da Amizade

O Rotary Club de Campo Mourão promove no dia 24 de abril (domingo), mais uma edição do tradicional Joelho da Amizade. O evento terá parte da renda destinada para o Lar São Joaquim e Sant’Ana.

Os convites custam R$ 120,00 para o combo que acompanha, além do joelho de porco, dois salsichões, chucrute, batata e arroz. O prato será servido na Casa da Amizade de Campo Mourão, somente pelo sistema drive-thru, das 11h30 às 14h. Os convites já estão à venda com os rotarianos do clube. Mais informações e convites pelos seguintes telefones: 99959 3902 / 99919 0240 / 99828 9575