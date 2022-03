Paciente se revolta com atendimento e “esfrega” papel no rosto de funcionária de hospital, em Fênix

Descontente com o atendimento recebido no Hospital Municipal de Fênix, uma paciente ficou alterada, desacatou uma funcionária e ainda esfregou um papel no rosto dela. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar nesta quarta-feira.

Conforme relatou a funcionária, a mulher começou a dizer que ela havia sido encaminhada para o médico errado. A responsável tentou explicar, porém a mulher teria dito: “Você não vale nada. Não resolve nada. Não presta pra nada”.

Ainda conforme os relatos, a mulher pegou um papel e esfregou no rosto da funcionária. Os policiais também falaram com a acusada. Ela estava bem nervosa e disse que “perdeu a cabeça”, pois houve falha no atendimento. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a delegacia de Engenheiro Beltrão.

Com informações: Polícia Militar do Paraná