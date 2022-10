Tradicional Costelão ao Fogo de Chão será realizado no dia 16, véspera de feriado pelo aniversário de CM

No próximo dia 16, véspera do feriado prorrogado pelo aniversário de Campo Mourão, o Mourão Garden Eventos e o CTG Índio Bandeira de Campo Mourão realizam o tradicional Costelão ao Fogo de Chão, almoço que será servido a partir das 11 horas, no Mourão Garden. As pessoas deverão levar prato e talheres.

De acordo com organizadores do evento, os convites estão à venda e custam R$ 70,00 para adultos, e R$ 35,00 (crianças de 6 a 10 anos). Menores de 6 anos não pagam.

Também haverá música ao vivo durante o almoço, apresentação de danças, sorteio de brindes e shows no final da tarde com a banda Grupo Serranos e Amigos da Vanera.

Os pontos de venda dos convites são: Gaúcho Conveniência; Central de Carnes Tite; Panificadora Cravo e Canela; Restaurante 3, 4, Feijão no Prato (Peteleco); Kruda Moda Country; Petrukio Mamborê; Iraci (44-9 9915 8736); ou Célio (44 9 9900 2022).