Rotary Club de Campo Mourão prepara a festa para o 10° Joelho da Amizade

Os integrantes do Rotaty Club de Campo Mourão já preparam a festa para o 10° Joelho da Amizade, que será realizado do dia 16 de abril (domingo) a partir das 11h, na barraca do Rotary no Parque de Exposições de Campo Mourão.

Nas duas últimas edições a iguaria foi comercializada, porém não foi realizada a festa com o tradicional almoço devido à pandemia.

“Estamos preparando tudo com muito carinho para receber a todos. A festa deste ano volta com tudo, inclusive com a presença da tradicional banda alemã para animar o evento”, destaca o presidente do Rotary Club de Campo Mourão, Arnaldo Dantas dos Anjos.

O combo serve de duas a três pessoas e, além do joelho de porco, acompanha dois salsichões, batata, chucrute e arroz. Os convites custam R$ 120,00 e estão a venda com os integrantes do Rotary Club de Campo Mourão. O convite dá direito ao prato promocional do almoço. Parte da renda da festa será destinada à Casa das Fraldas e Casa de Apoio aos Doentes de Câncer.

A IGUARIA

O Eisbein é um dos pratos mais famosos da culinária alemã e popularmente conhecido por joelho de porco. O preparo da iguaria é um dos atrativos do Rotary Club Campo Mourão. Após ser cozido, o joelho vai ao forno para assar e ficar crocante. Informações e convites: 99847 6655, 99108 0669, ou 99917 4499.