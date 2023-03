Saúde realiza Encontro Intersetorial, lança programa e recebe ambulância

Servidores da Secretaria Municipal da Saúde de Campo Mourão participaram de um Encontro Intersetorial, no Mourão Garden Eventos, na manhã desta sexta-feira (31). O objetivo da reunião foi alinhamento de ações da Secretaria para o ano de 2023 e definição de novos serviços.

Durante o encontro, foi lançado oficialmente o programa “Além de Ouvir”, criado para garantir mais qualidade de vida para quem tem dificuldades de audição, inclusive com entrega de aparelhos auditivos. Na abertura o deputado estadual Douglas Fabrício repassou mais uma ambulância zero quilômetro para o município. O evento foi encerrado com um stand up do humorista e locutor de rádio, Juca Bala.

Por conta do encontro, no período da manhã houve expediente somente na UPA, Pronto Atendimento do Lar Paraná e transporte de pacientes. O expediente normal nos demais departamentos e sede da Secretaria será retomado no período da tarde, a partir das 13h30.