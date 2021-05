Rotary Club de Campo Mourão prepara 8º Joelho da Amizade

O Rotary Club de Campo Mourão promove no próximo dia 23 de maio, a 8ª Festa do Joelho da Amizade, evento que terá o lucro destinado para entidades assistenciais do município.

O combo custa R$ 100,00 (serve de duas a três pessoas) e acompanha, além do joelho de porco, dois salsichões, chucrute, batata e arroz. No total, são 400 convites à venda

O prato será servido na Casa da Amizade de Campo Mourão, pelo sistema drive-thru, das 11h às 13h. Os convites já estão à venda. Mais informações pelos seguintes telefones: (44) 3525 1455; (44) 9 9847 6655; (44) 9 9977 4233.

De origem alemã, o Eisbein, popularmente conhecido por Joelho de Porco, é um dos atrativos do Rotary Club Campo Mourão. Após ser cozida, a iguaria vai ao forno para assar e ficar crocante.