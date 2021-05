Adolescente de 17 anos morre de covid-19 em Barbosa Ferraz

Um adolescente de 17 anos, morador de Barbosa Ferraz, morreu vítima da covid-19 nesta quinta-feira. Ele estava internado no Hospital Metropolitano de Sarandi, na região de Maringá, segundo informações da Secretaria de Saúde do município.

O jovem, identificado por Renan, teria chegado de Curitiba e estava na casa de parentes, em Barbosa Ferraz, desde o fim do ano passado. Após testar positivo para covid, no município, ele passou mal e foi levado para o Hospital Municipal.

Com o quadro clínico agravado, ele foi transferido para o Hospital Metropolitano de Sarandi, referência em tratamento da covid-19, na região de Maringá, mas acabou não resistindo.

Uma pessoa da família do adolescente informou para a Coluna do Rato, que o jovem não tinha problema de saúde. “Era saudável, não fumava, não bebia, infelizmente essa maldita doença levou ele“, disse uma prima ao site. O corpo foi sepultado no cemitério municipal de Barbosa Ferraz. Renan era filho único e havia perdido o avô, também para covid, há cerca de 30 dias.

Informações: Coluna do Rato