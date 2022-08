Rotary Club de Campo Mourão-Fomento é o mais novo clube do Distrito 4630

Fundado em 28 de junho de 2022, o Rotary Club de Campo Mourão-Fomento nasce com o propósito de fomentar grandes projetos que promovam, principalmente, o desenvolvimento comunitário. Priscylla Kelli Aguiar é a primeira presidente do clube, que já conta com 31 associados.

De acordo com o presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Associativo, Carlos Roberto Naves de Souza, é com muita alegria que o Distrito 4630 oficializou a entrada dos novos rotarianos. “O grupo é, em sua maioria, formado por jovens com grande expertise empresarial e que com certeza, esses talentos somarão muito com idéias e projetos. O nome escolhido casou muito bem com a nossa missão de fomentar o ideal de servir”. Destaca Carlos Naves.

Priscylla é advogada trabalhista patronal e afirma que fundar e presidir um Rotary Club é um grande desafio. “Mas estou cercada de bons exemplos, como meu pai, que é rotariano há 36 anos. E o nosso Rotary Club padrinho, o Rotary Club de Campo Mourão-Lago Azul tem sido um grande apoio nesta jornada”