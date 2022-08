Morre nos EUA, o reverendo Richard Dickerson

Morreu nesta quinta-feira, nos Estados Unidos, o reverendo Richard Dickerson, 73, que por alguns anos morou em Campo Mourão, ficando bastante conhecido, inclusive na região, por se apresentar como “Capelão da Comcam”. Estava sempre presente nos eventos políticos da cidade para fazer orações e era Diretor do Instituto Bíblico Ágape,

Na passagem por Campo Mourão, foi presidente da Santa Casa e da Ordem dos Pastores Evangélicos de Campo Mourão (Opecam). Nascido em 11 de Abril de 1949, no Texas (EUA),, ele ainda apresentou o programa Esplendor da Fé na TV Carajás.

Foram 40 anos morando no Brasil, e em 2015 retornou aos EUA, onde deixa mulher e três filhos. Ele também costumava tirar fotos quando se encontrava nos eventos com amigos, as quais fazia questão de enviar depois.

Em 2008 virou notícia estadual na Gazeta do Povo, ao tomar a iniciativa de pagar US$ 1 a quem lesse um trecho da Bíblia. As notas eram autografadas com caneta de tinta vermelha. “A cor representa o sofrimento de Jesus por nós”, afirmou ele ao jornal.