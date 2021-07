Rotary Club de Campo Mourão empossa nova diretoria

O Rotary Club de Campo Mourão empossou o seu novo conselho diretor para o ano rotário 2021/2022. Com o lema “Servir para Transformar Vidas”, o presidente Paulo César Gomes assumiu o lugar de Paulo Carreira.

A solenidade de posse foi realizada na noite dessa quinta-feira (1), na Casa da Amizade de Campo Mourão. Devido às medidas previstas em decreto, a solenidade contou com poucos convidados no formato presencial, dentre eles o governador eleito para a gestão 2021/2022 Wilson Pereira de Godoy e a esposa Hebe, além do conselho diretor que assumiu a nova gestão.

A posse foi transmitida pelo Facebook e YouTube. O presidente Paulo César Gomes abriu a gestão com um discurso muito otimista e de muito trabalho pela frente.

“Desejo trabalhar muito, motivar os companheiros de clube, estar à frente em todas as ações e serviços em prol da comunidade”, destacou o novo presidente. Gomes também agradeceu ao trabalho e empenho do presidente Paulo Carreira, que mesmo num período bastante difícil, não mediu esforços para que o clube se mantivesse firme em suas ações.

“O presidente enfrentou um ano sem expectativas, mas transformou as dificuldades em oportunidades para fortalecer o nosso clube junto à comunidade”, observa.

Presidente: Paulo César Gomes

Vice-presidente: Eduardo José Ribeiro

2° Vice-presidente: Arnaldo Dantas dos Anjos

Secretário: Marcelo de Oliveira Lima

Tesoureiro: Sandro Sidnei Storer

Protocolo: Nobutochi Kimura

Administração: Amauri Lopes

Desenvolvimento do Quadro Associativo: Pedro Gonçalves Barbosa

Projetos Humanitários: Charles Augusto Noschang

Imagem Pública: Fábio Bortoleto

Fundação Rotária: Flávio Augusto de Andrade

Juventude: Marcelo de Oliveira Lima

Intercâmbio: Raphael Duarte da Silva

Conselheiros: Antonio Carlos Cardoso

Francisco Aparecido Viudes

Edson Francisco Cardoso

Nevio Hanel

Ademar Batista de Mello