Esporte define calendários de seis competições dos Jogos Oficiais do Estado

A Superintendência Geral do Esporte divulgou os calendários de seis competições dos Jogos Oficiais do Estado, todas previstas para o segundo semestre de 2021. Foram publicados os calendários dos Jogos Abertos do Paraná (Japs), Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) e Jogos Universitários do Paraná (Jups), além de três novos eventos: Jogos Abertos Master (Japs Master), Jogos Abertos de Combate (Japs Combate) e o Paraná Bom de Bola. Também foram informados as sedes, datas previstas e os períodos de inscrição.

Outros eventos organizados pela Superintendência do Esporte, caso dos Jogos de Aventura e Natureza e Jogos Escolares, ainda serão divulgados.

De acordo com o diretor de Esporte da Superintendência, Cristiano d’El Rei, este é um momento esperado por todos. “A publicação desse calendário e na sequência os regulamentos, previstos para a próxima semana, irá estabelecer no Estado a retomada esportiva tão aguardada”, disse.

“Contudo, é importante salientar que os gestores municipais responsáveis por cada sede deverão ter a preocupação de apresentar protocolos às respectivas autoridades sanitárias municipais para validar a retomada de suas atividades”. Para d’El Rei, o importante é que todos respeitem as regras de ouro: evitar aglomeração; uso de máscaras; higienização individual e de espaços e equipamentos; e controle de acesso e medição de temperatura.

O coordenador de Esporte de Rendimento, Emerson Venturini, explica que os formatos pensados para este ano visam, somados aos cuidados dos protocolos já citados, diminuir os riscos aos participantes. “Nas etapas regionais [Japs e Jojups], as equipes das modalidades coletivas vão se deslocar até o local de competição, jogar e voltar para seu município de origem no mesmo dia. Desse modo, não teremos alojamentos, mantendo os atletas e as equipes técnicas pouco tempo nos locais”.

As etapas regionais acontecem somente nos fins de semana, sendo aos sábados disputados os Jojups e aos domingos as partidas dos Japs. As disputas individuais acontecem somente na Etapa Estadual.

JUPS

A primeira competição a ser realizada pela Superintendência do Esporte este ano é organizada em parceria com a Federação Paranaense do Desporto Universitário (FPDU). Acontece em um único dia, 28 de agosto, em Apucarana. Nove modalidades fazem parte do quadro geral de disputas. Confira os detalhes e prazos de inscrições no site dos Jogos Universitários do Paraná.

JAPS

A Etapa Regional, exclusiva para as modalidades coletivas, será dividida em 12 núcleos e terá 40 municípios-sede em duas fases. As primeiras disputas estão previstas para o dia 12 de setembro e as últimas em 21 de novembro. Confira todas as cidades, prazos de inscrições e datas das competições no site dos Jogos Abertos do Paraná.

A Etapa Estadual dos Japs, para modalidades individuais, está prevista para acontecer em Apucarana (à exceção das disputas do atletismo, que deverão ser em Cascavel). Serão diferentes datas para cada uma das 14 modalidades. O atletismo deve ocorrer em 17 de outubro. As demais, a partir de 14 de novembro, sendo a Ginástica Rítmica a primeira modalidade em disputa. Confira os detalhes.

JOJUPS

A Etapa Regional, também dividida em 12 núcleos, terá 31 municípios-sede em duas fases. As primeiras disputas estão previstas para o dia 11 de setembro e as últimas em 20 de novembro. Confira todas as cidades, prazos de inscrições e datas das competições no site dos Jogos da Juventude do Paraná.

JAPS COMBATE

Um novo evento, que ampliará o número de modalidades de combate ligadas aos Jogos Abertos e que será realizado em etapa única, na cidade de Londrina. Serão 10 modalidades e a previsão de acontecer de 13 a 15 de novembro. Confira todas as cidades, prazos de inscrições e datas das competições no site dos Jogos Abertos do Paraná.

JAPS MASTER – Mais uma inovação da Superintendência do Esporte, visando enaltecer a prática esportiva, no eixo competitivo, para todas as faixas etárias, fomentando assim o esporte ainda mais como meio de sociabilização e prevenção a doenças. Previsto para acontecer em Guaratuba, entre os dias 03 e 07 de setembro, contará com quatro modalidades coletivas em disputa. Confira todas as cidades, prazos de inscrições e datas das competições no site dos Jogos Abertos do Paraná.

PARANÁ BOM DE BOLA

Um novo programa que engloba atletas de diferentes faixas-etárias. Sendo sub-16 e sub-21 dentro dos Jojups e no Japs Master para atletas com 50 anos ou mais. Será exclusivamente na modalidade de futebol e inclui equipes femininas. Serão 12 cidades-sede, em duas fases. A primeira com início no dia 03 de setembro e a segunda começando em 15 de outubro. Confira todas as cidades, prazos de inscrições e datas das competições no site dos Jogos da Juventude do Paraná.

Reforçando que todo o planejamento está sendo direcionado para a realização do evento. Porém, em face da pandemia, alterações poderão acontecer no decorrer do processo, sempre em consonância ao momento epidemiológico e com as diretrizes dos órgãos de Saúde (estadual e município-sede).

