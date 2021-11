Rotaract Club de Campo Mourão promove Frango Xadrez neste domingo

Acontece no dia 14, das 11h às 14h, a 6ª edição do Frango Xadrez, promovido pelo Rotaract Club de Campo Mourão. Parte do lucro, será revertido em doações para instituições previamente escolhidas e o restante da renda é utilizado em projetos durante todo o ano rotário.

Dentre os projetos realizados estão doações de vacinas para combater a poliomielite, reforma na cozinha de uma escola, ajuda em um orfanato e outros. O prato é servido como marmitex, que dá na média para duas pessoas, com arroz de acompanhamento.

Em razão da pandemia, os pratos serão retirados na modalidade Drive-Thru na Casa da Amizade. Os convites para 6ª edição do Frango Xadrez serão vendidos no último lote a R$ 45,00. Por conta da pandemia, são limitados.

CLUBE

O Rotaract Club de Campo Mourão foi fundado em 1987, e une jovens a partir de 18 anos para trocarem ideias, aprimorarem suas habilidades de liderança, ajudarem o próximo e se divertirem ao longo do caminho.

Em todo o mundo, associados do Rotary e do Rotaract trabalham lado a lado em projetos humanitários. Para adquirir entre em contato pelo WhatsApp: (44) 9 9709-9494 (Dérik)ou pelo Instagram @rotaractcm